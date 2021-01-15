В Михайловском районе в машине нашли труп

Водитель «двенадцатой» скончался за рулем во время движения. Машина врезалась в ограждение.

В четверг, 14 января, в поселке Октябрьский Михайловского района за рулем скончался водитель «двенадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть примерно в 9:00. Водитель «двенадцатой» скончался за рулем во время движения. Машина врезалась в ограждение.

В машине нашли труп 61-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти. Причина смерти водителя устанавливается. Обстоятельства уточняются.