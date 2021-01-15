В Клепиковском районе водитель «семерки» устроил ДТП с двумя пострадавшими

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не учел дорожно-метеорологические условия и выбрал неправильную скорость. Его машина выехала на «встречку» и столкнулась с Lada Priora.

В Клепиковском районе водитель «семерки» устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В пятницу, 15 января, в 9:30, в районе дома №69 на улице Песчаной в селе Екшур произошла авария. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не учел дорожно-метеорологические условия и выбрал неправильную скорость. Его машина выехала на «встречку» и столкнулась с Lada Priora.

Травмы получили пассажирки обеих машин.