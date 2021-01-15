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В Кировской области в ДТП погибли два полицейских
В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских. В аварии погибли три человека, включая двух сотрудников полиции.

В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В аварии погибли три человека, включая двух сотрудников полиции. Легковые автомобили- Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta — столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги «Киров — Советск — Яранск».

В аварии погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“ по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Фото УГИБДД по Кировской области