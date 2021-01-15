В Карелии обнаружили тело пропавшего шестилетнего мальчика

В поселке Хелюля Сортавальского района обнаружили тело пропавшего шестилетнего мальчика. Сначала мать пыталась найти ребенка самостоятельно.

В поселке Хелюля Сортавальского района обнаружили тело пропавшего шестилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 15 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения ребенка 28 декабря в Ставропольском районе. Сначала мать пыталась найти ребенка самостоятельно, однако ей этого не удалось. Она обратилась к правоохранительным органам. На территории населенного пункта были организованы масштабные поиски.

«Информацию о том, что тело мальчика найдено подтверждаю», — сказал собеседник агентства, уточнив, что, по его данным, тело нашли водолазы.