В 2021 году в рязанские больницы поступит более полутысячи наименований медоборудования

Межрайонные медцентры получат передвижные рентгеновские аппараты, операционные хирургические столы, передвижные ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов и другое оборудование. Известно, что в ОКБ установят новый цифровой рентгеновский маммограф.

В 2021 году в рязанские больницы поступит более полутысячи наименований медоборудования. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил региональный минздрав.

Межрайонные медцентры получат передвижные рентгеновские аппараты, операционные хирургические столы, передвижные ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов и другое оборудование. Известно, что в ОКБ установят новый цифровой рентгеновский маммограф.

В перечне оборудования — эндоскопы, аппараты для исследования функций дыхания, электрокардиографы, дефибрилляторы и многое другое.​

В 2021—2025 годах запланированы замена и дооснащение больниц 1145 медицинскими изделиями. На их покупку уйдет 1,8 млрд рублей.