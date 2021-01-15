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Стала известна дата открытия самого большого катка в Рязани
Каток уже залили. В мэрии сообщили, что сеансы будут длиться по полтора часа с получасовыми техническими перерывами между ними.

Каток на стадионе «Локомотив» откроется в субботу, 16 декабря. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что каток уже залили. В мэрии сообщили, что сеансы будут длиться по полтора часа с получасовыми техническими перерывами между ними.

«Одновременно на катке сможет находиться не более 250 человек», — подчеркнули в горадминистрации.

Всего в Рязани на данный момент залили 28 катков и ледовых площадок.