Социальные выплаты с 1 февраля могут вырасти до 5 процентов

С 1 февраля проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации. Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 миллионов россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

С 1 февраля проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации. Об этом говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента.

«Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%", — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 миллионов россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К ним относятся: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда.

Самое большое денежное ежемесячного пособие получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65 тысяч 619 рублей.