Синоптики предупредили об аномальном холоде

Показания барометров в столице будут расти, вероятность осадков «сократится до минимума». Минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в сезоне.

В пятницу, 15 января, в столице ожидается аномальный холод. Столбики термометров опустятся до -17 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, показания барометров в столице будут расти, вероятность осадков «сократится до минимума».

«Температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы», — сообщил Синенков.

По его словам, минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в сезоне.

В Москве ожидается до -15,-17 градусов, в Подмосковье -14, -19 градусов. Порывы ветра могут достигать до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.