Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без крыши над головой

В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара. В ночь на 13 января дом семьи Шапошниковых сгорел. Пожар начался в бане, потом перекинулся на хозяйственные постройки, а далее на жилое строение.

В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара. В ночь на 13 января дом семьи Шапошниковых сгорел.

Пожар начался в бане, потом перекинулся на хозяйственные постройки, а далее на жилое строение. В доме находились пять человек: бабушка, мама и трое детей школьного возраста: девочка 12 лет и мальчики 9 и 15 лет.

Дом сгорел до фундамента вместе со всеми постройками, среди которых дровяник и курятник. Погибла и домашняя птица. Кроме того, сгорели документы на дом и паспорта жильцов.

Родственники помогают погорельцам с одеждой и финансово, директор школы пообещал обеспечить детей учебниками. Глава администрации села содействует в восстановлении документов. Несмотря на это, семья нуждается в материальной поддержке.

О том, как оказать им помощь, а также о подробностях произошедшего читайте в разделе «Публикации».