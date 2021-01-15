Рязанскую школу отправили на недельный карантин

«В школе проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха рециркуляторами, соблюдается график проветривания, действует входной фильтр», — пояснили в мэрии.

Рязанскую школу №3 отправили на недельный карантин. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила мэрия.

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников превысил 30%. Из-за этого с 14 января в учреждении на неделю остановили учебный процесс. «В школе проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха рециркуляторами, соблюдается график проветривания, действует входной фильтр», — пояснили в мэрии.

Школьники 5-11 классов будут учиться «дистанционно». Образовательную программу для учеников начальных классов скорректируют.