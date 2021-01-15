Рязанцам рассказали о профилактике детского холодового дерматита

Людмила Маслевская, заведующая детским клинико-диагностическим центром Областного клинического кожвендиспансера, рассказала о профилактике детского холодового дерматита. Врачи рекомендуют использовать смягчающие средства за 15-20 минут до выхода из дома.

Людмила Маслевская, заведующая детским клинико-диагностическим центром Областного клинического кожвендиспансера, рассказала о профилактике детского холодового дерматита. Об этом сообщили на сайте регионального министерства здравоохранения.

«Первое, на что жалуются дети — начинают щипать руки, кожа краснеет и становится сухой. Это симптомы холодового дерматита. Так как сейчас воздух в помещениях сухой, кожа, как правило, тоже сухая и начинает трескаться, а на улице зимняя снежная и влажная погода», — объяснила Маслевская.

Для того, чтобы избежать холодового дерматита, врачи рекомендуют использовать смягчающие средства за 15-20 минут до выхода из дома.