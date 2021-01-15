Рязанца заподозрили в обмане полиции на 400 тысяч

На мужчину завели дело по части 3 статьи 159 УК. Из-за того, что у рязанца нет постоянного места жительства и стабильного заработка, но имеется возможность скрыться, суд арестовал его на два месяца.

Рязанца заподозрили в обмане полиции на 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Следствие установило, что в 2019 году рязанское УМВД и ООО «А.» заключили госконтракт на техобслуживание газовых хроматографов для нужд УМВД.

ООО «А.», в свою очередь, заключил с рязанцем договор подряда на обслуживание хроматографов. Цена работ, за вычетом НДФЛ, составила 408 900 рублей.

Рязанец вместе с неустановленным лицом прибыл в ЭКЦ УМВД России по Рязанской области, где под видом выполнения работ по обслуживанию хроматографов прошел в служебный кабинет с оборудованием и, не произведя никаких действий с ним, через непродолжительное время покинул здание.

Введенное в заблуждение УМВД выплатило ООО «А.» по контракту 714 625 рублей, а последнее перечислило рязанцу 408 900 рублей.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 159 УК. Из-за того, что у рязанца нет постоянного места жительства и стабильного заработка, но имеется возможность скрыться, суд арестовал его на два месяца.