Названо количество рязанцев, умерших в ковидных госпиталях в 2020 году

Главными причинами смерти Прилуцкий назвал «сопутствующие заболевания и позднюю обращаемость за медицинской помощью». Министр уточнил, что в настоящий момент регион имеет 1 820 коек в ковидных госпиталях.

Названо количество рязанцев, умерших в ковидных госпиталях в 2020 году. Цифру озвучил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий на совещании с губернатором в пятницу, 15 января.

По его словам, всего в госпиталях от коронавируса и пневмонии скончались 792 человека (198 от коронавируса). Из них 95% - в городских больницах, 5% - в районных.

Главными причинами смерти Прилуцкий назвал «сопутствующие заболевания и позднюю обращаемость за медицинской помощью».

Министр уточнил, что в настоящий момент регион имеет 1 820 коек в ковидных госпиталях. Загруженность фонда составляет 79%.