Налоговики попросили рязанцев помочь вывести из «тени» предприятия общепита

После отмены моратория на проведение проверок, который действовал с марта по декабрь 2020 года, налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта по выявлению ресторанов, кафе и заведений быстрого питания, которые игнорируют требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Региональное налоговое ведомство приглашает рязанцев принять участие в реализации отраслевого проекта по выводу из «тени» предприятий общественного питания.

После отмены моратория на проведение проверок, который действовал с марта по декабрь 2020 года, налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта по выявлению ресторанов, кафе и заведений быстрого питания, которые игнорируют требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

«Любой рязанец, воспользовавшийся услугами предприятий общепита, может защитить свои права и оказать помощь в выявлении нарушителей законодательства, — пояснила корреспонденту РЗН. инфо замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — Для этого достаточно скачать на сайте ФНС России мобильное приложение „Проверка чека ФНС России“ для iOS или Android».

Отметим, что мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки выданных чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма). Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.

Обновленное приложение позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Доступные партнеры будут отражаться в разделе «Акции» мобильного приложения.