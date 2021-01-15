Налоговики попросили рязанцев помочь вывести из «тени» предприятия общепита

Региональное налоговое ведомство приглашает рязанцев принять участие в реализации отраслевого проекта по выводу из «тени» предприятий общественного питания.
После отмены моратория на проведение проверок, который действовал с марта по декабрь 2020 года, налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта по выявлению ресторанов, кафе и заведений быстрого питания, которые игнорируют требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
«Любой рязанец, воспользовавшийся услугами предприятий общепита, может защитить свои права и оказать помощь в выявлении нарушителей законодательства, — пояснила корреспонденту РЗН. инфо замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — Для этого достаточно скачать
Отметим, что мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки выданных чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма). Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.
Обновленное приложение позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Доступные партнеры будут отражаться в разделе «Акции» мобильного приложения.