\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
-17°
Сбт, 16
-15°
Вск, 17
-18°
ЦБ USD 73.55 -0.25 16/01
ЦБ EUR 89.25 -0.4 16/01
Нал. USD 73.38 / 74.85 16:57
Нал. EUR 88.95 / 89.55 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
5 часов назад
836
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
9 660
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
23 624
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
46 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски тем, кто привился от коронавируса, если у них высокий уровень антител. По его словам, это поможет стимулировать иммунитет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинированные от коронавируса граждане все равно могут быть переносчиками. Он заявил, что после прививки необходимо носить маски, передает ТАСС.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски тем, кто привился от коронавируса, если у них высокий уровень антител. По его словам, это поможет стимулировать иммунитет.

Мурашко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и «в абсолютном большинстве случаев» от заболевания, но человек, который сделал прививку может передать инфекцию тем, кто не защищен.