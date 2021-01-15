Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски тем, кто привился от коронавируса, если у них высокий уровень антител. По его словам, это поможет стимулировать иммунитет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинированные от коронавируса граждане все равно могут быть переносчиками. Он заявил, что после прививки необходимо носить маски, передает ТАСС .

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски тем, кто привился от коронавируса, если у них высокий уровень антител. По его словам, это поможет стимулировать иммунитет.

Мурашко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и «в абсолютном большинстве случаев» от заболевания, но человек, который сделал прививку может передать инфекцию тем, кто не защищен.