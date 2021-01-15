Минстрой готовит законопроект по ужесточению контроля за сдачей жилья в аренду

Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов. Арендное жилье выведут из «серой зоны». Это также позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника.

Минстрой готовит законопроект по ужесточению контроля за сдачей жилья в аренду. Его внесут в Госдуму до конца года, сообщили « Известия ».

Как стало известно изданию, законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин пояснил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включили в паспорт федерального проекта «Жилье». По его словам, планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

Стасишин заявил, что благодаря цифровизации повысится прозрачность, станет возможным учет договоров, что нужно «для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий».

Также он пояснил, что цифровая платформа будет интегрирована с системами ФНС России. Таким образом арендное жилье выведут из «серой зоны». По словам Стасишина, это также позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что около 80-90% рынка арендного жилья в стране находится в тени, а это означает упущенные доходы налоговой.

«Новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья — цены вырастут соразмерно налогу — в пределах 13%, спрогнозировал эксперт.