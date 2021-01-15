Любимов высказался о выходе школьников с «дистанционки»

«Мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности и делаем все возможное, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции», — отметил глава региона. Любимов подчеркнул, что принятые решения «позволили стабилизировать заболеваемость COVID-19».

В пятницу, 15 января, Николай Любимов высказался о выходе школьников с «дистанционки». По словам губернатора, в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора школьники 5 и 6 классов смогут начать занятия в классах на одну неделю раньше. С 18 января они вновь будут заниматься в школах.

«Мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности и делаем все возможное, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции», — отметил глава региона.

Любимов подчеркнул, что принятые решения «позволили стабилизировать заболеваемость COVID-19».