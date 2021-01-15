Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение
В регионе продляется режим самоизоляции до 1 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.
В Рязанской области продляются антикоронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова (
Согласно документу, в регионе продляется режим самоизоляции до 1 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.
Также до 1 февраля продляется запрет работы общепита с 23 до 6 часов.
До 15 февраля продляется особый режим работы (сотрудники должны самоизолироваться на работе) для организаций социального обслуживания.
Документ вступил в силу.