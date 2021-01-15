Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение

В регионе продляется режим самоизоляции до 1 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

В Рязанской области продляются антикоронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова ( №2 рг ) опубликовали в пятницу, 15 января.

Согласно документу, в регионе продляется режим самоизоляции до 1 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Также до 1 февраля продляется запрет работы общепита с 23 до 6 часов.

До 15 февраля продляется особый режим работы (сотрудники должны самоизолироваться на работе) для организаций социального обслуживания.

Документ вступил в силу.