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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

15 января в кафе-клубе «Старый Парк» отпразднуют Старый Новый год. В этот же день в Рязанской филармонии пройдет концерт «Сцена для двоих» солистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

15 января любителей тяжелой музыки ждет концерт RZN Metal Party. 16 января в Old Tattoo Bar пройдет «Король и Шут» & «Ария» Tribute Show. В кафе-клубе «Старый парк» пройдет благотворительный концерт, на котором соберут деньги на помощь четырехлетнему рязанцу Алеше Кузнецову, больному раком.

17 января в Old Tattoo Bar пройдет «Открытый микрофон». Выступить сможет любой желающий. Начало в 19 часов.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.