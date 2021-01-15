Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

15 января в кафе-клубе «Старый Парк» отпразднуют Старый Новый год . В этот же день в Рязанской филармонии пройдет концерт « Сцена для двоих » солистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

15 января любителей тяжелой музыки ждет концерт RZN Metal Party. 16 января в Old Tattoo Bar пройдет «Король и Шут» & «Ария» Tribute Show. В кафе-клубе «Старый парк» пройдет благотворительный концерт, на котором соберут деньги на помощь четырехлетнему рязанцу Алеше Кузнецову, больному раком.

17 января в Old Tattoo Bar пройдет « Открытый микрофон ». Выступить сможет любой желающий. Начало в 19 часов.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.