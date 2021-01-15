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Из-за аварии на нескольких улицах Рязани отключили воду
В пятницу, 15 января, из-за аварии на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил «Водоканал».

В пятницу, 15 января, из-за аварии на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил «Водоканал».

До 15:00 воды не будет по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№21, 22, 23, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22-б;

до 15:30:

  • проезд Яблочкова, территория лампового завода — все организации с буквами и цифрами.

Также до 15:30 без воды остались жители домов №№1-12 (в их числе детский сад) на улице Юбилейной в Дядькове.