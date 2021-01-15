ГИБДД проверит видео, на котором рязанский автобус чуть не сбил людей на остановке

24 декабря на улице Интернациональной водитель автобуса подрезал маршрутку, не справился с управлением и его занесло, развернув на 180 градусов. Установить личность водителя пока не удалось, обстоятельства произошедшего уточняются.

ГИБДД проверит видео, на котором рязанский автобус чуть не сбил людей на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Установить личность водителя пока не удалось, обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 24 декабря на улице Интернациональной водитель автобуса подрезал маршрутку, не справился с управлением и его занесло, развернув на 180 градусов.

Все попало на видео.