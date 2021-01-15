Еще пятеро рязанцев умерли от COVID-19

За сутки в России зарегистрировали 24 715 новых случаев (всего 3 520 531), выздоровели 27 636 пациентов (2 909 680), умерли 555 (64 495).

Еще пятеро рязанцев умерли от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончались 203 человека. Всего заразились 20 098 жителей региона (122 за сутки), вылечились 18 283 (126).

За сутки в России зарегистрировали 24 715 новых случаев (всего 3 520 531), выздоровели 27 636 пациентов (2 909 680), умерли 555 (64 495).