«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

Меньше всего подорожала Granta в кузове седан. Больше всего подорожало семейство Lada Vesta. Цены выросли на 10-20 тысяч рублей.

С 15 января «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили. Об этом говорится в обновленных прайс-листах компании, передает РИА Новости .

Отмечается, что меньше всего подорожала Granta в кузове седан — на десять тысяч рублей в базовом исполнении. Стоимость выросла до 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) подорожала на 12-14 тысяч рублей за трех- и пятидверный кузов. Цена на нее стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.

Автомобили семейства Largus стали дороже на 15 тысяч рублей. Универсал теперь стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей.

Цена Lada Xray увеличилась на 10-19 тысяч рублей, начальная стоимость стартует от 680 тысяч.

Больше всего подорожало семейство Lada Vesta. Модель стала стоить на 20 тысяч рублей больше, стартовая цена — 704 тысячи рублей. Универсал стал стоить на 31 тысячу больше (от 791 тысячи), тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.