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Зимний ремонт горячего водоснабжения вызвал ажиотаж среди жителей Новомичуринска
Ремонт систем горячего водоснабжения для большинства коммунальных служб и их подрядчиков — будничная, привычная работа. Правда, с наступлением устойчивых холодов усилия специализированных организаций по реконструкции и прокладке новых сетей вызывают слишком эмоциональную реакцию у некоторых рязанцев. Не исключено, что жители многоквартирных домов иногда путают замену отопительной системы и ремонт горячего водоснабжения (ГВС).

Ремонт систем горячего водоснабжения для большинства коммунальных служб и их подрядчиков — будничная, привычная работа. Правда, с наступлением устойчивых холодов усилия специализированных организаций по реконструкции и прокладке новых сетей вызывают слишком эмоциональную реакцию у некоторых рязанцев. Не исключено, что жители многоквартирных домов иногда путают замену отопительной системы и ремонт горячего водоснабжения (ГВС).

Так, на одном из самых популярных пабликов Новомичуринска под ироничным названием «Бабкин шум» одной из главных тем для обсуждения в четверг, 14 января, стал предстоящий ремонт систем ГВС в доме №6 на проезде Смирягина.

«14 января на подъездах появилось объявление, что в доме в разгар отопительного сезона начинается ремонт системы горячего водоснабжения, — утверждается в одном из постов. — И это после того, как жители дома еще не успели отремонтировать свои квартиры после летнего потопа, который устроили «мастера», ремонтировавшие крышу. Эмоций много. Но прилично сформулировать могу только один вопрос: «Это каким нужно быть «одаренным» человеком и как «заботится» о своих земляках, чтобы принять такое решение?!»

Буквально за несколько часов пост набрал уболее 1 800 просмотров. За разъяснениями редакция обратилась к представителю подрядчика ООО «Промстройпроект» Алексею Крамару, чей телефон был указан на информационном стенде, уведомляющем о проведении работ.

«Это плановые работы по прокладке параллельного путепровода, которые ведутся по линии областного фонда капитального ремонта. Они были заранее согласованы с управляющей компанией, — пояснил Крамар. — Жильцам не стоит беспокоиться, отключение горячей воды будет кратковременным. Мы будем перекрывать воду не во всем подъезде, а по отдельным стоякам в определенные часы».

Как сообщил РЗН. инфо источник, хорошо знакомый с деятельностью регионального фонда капремонта, прокладка новых труб горячего водоснабжения — будничная работа, проводимая коммунальщиками круглогодично в соответствии с утвержденным графиком. Качество ее исполнения зависит от квалификации подрядной организации и следования технологиям.