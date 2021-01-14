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За год специалисты «Рязаньэнерго» установят 12 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии
В 2020 году специалисты «Рязаньэнерго» установили более 5 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 87 населенных пунктах Рязанской области.

В 2020 году специалисты «Рязаньэнерго» установили более 5 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 87 населенных пунктах Рязанской области. До конца 2021 года энергетики планируют установить еще 12 тысяч «умных» счетчиков, сообщили в пресс-службе компании.

«Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования является важной составляющей цифровой трансформации электросетевого хозяйства Рязанской области. С ее помощью значительно снижается уровень потерь электроэнергии, повышается эффективность работы сетевого комплекса, существенно улучшаются показатели качества и надежности электроснабжения потребителей», — отметили специалисты.

По их словам, установка интеллектуальных приборов учета позволяет энергетикам не только повысить точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги потерь, обеспечивать контроль за качеством передаваемого ресурса, сократить затраты на проверки и снятие показаний счетчиков.

«При использовании „умных“ цифровых счетчиков потребитель получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время видеть информацию о графике и объемах своего энергопотребления. На основании этих точных данных можно оперативно оптимизировать использование электроэнергии», — подчеркнул директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.