Второй год пандемии может оказаться тяжелее предыдущего

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более сложным, чем предыдущий. За последнюю неделю в мире зарегистрировали около пяти миллионов новых случаев инфицирования.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более сложным, чем предыдущий. Об этом в среду, 13 января, сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]", — констатировал он.

По его словам, заболеваемость «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире зарегистрировали около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом. Более 85 тысяч из них закончились летальным исходом.