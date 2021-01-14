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ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в Рязанской области
По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Рязанской области оформили 2,8 тысячи ипотечных кредитов почти на 5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом результат вырос на 22% по количеству и на 30% — по сумме выданных кредитов, сообщили в банке.

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Рязанской области оформили 2,8 тысячи ипотечных кредитов почти на 5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом результат вырос на 22% по количеству и на 30% — по сумме выданных кредитов, сообщили в банке.

В целом по стране по итогам 2020 года клиенты ВТБ оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России.

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Республика Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Почти половина выдач приходится на Москву и область — 18 тысяч кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем продаж составил 24,5 млрд рублей, Республике Татарстан — 8 млрд, Новосибирской области — 6,6 млрд, Краснодарском крае — 6,4 млрд.

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тысяч клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 год.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 году. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, — льготная госпрограмма», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения — отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом — благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году», — добавил топ-менеджер ВТБ.