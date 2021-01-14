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Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19
Главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19. По его словам, основной из них — длительное ощущение физической усталости.

Главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19. По его словам, основной из них — длительное ощущение физической усталости, сообщает «Российская газета».

Среди симптомов — утомляемость, головные боли, а также боли в мышцах и суставах.

При этом, специалист отметил, что многие вирусные заболевания способны вызывать чувство усталости, которое может продолжаться до 12 недель. Банстон добавил, что тест на антитела подтвердит или опровергнет подозрения на перенесенный коронавирус.

Врач посоветовал не полагаться на выработанный иммунитет, поскольку в мире зафиксированы случаи повторного заражения. Переболевшим также следует носить маски и держать дистанцию в общественных местах.