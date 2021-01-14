Владельцев двух внедорожников накажут за парковку на улице Почтовой
Фотографии с припаркованными на пешеходной улице машинами появились в соцсетях 12 января. Полицейские нашли владельцев Lexus и Suzuki Vitara.
Владельцев двух внедорожников накажут за парковку на улице Почтовой. Об этом
Фотографии с припаркованными на пешеходной улице машинами появились в соцсетях 12 января. Полицейские нашли владельцев Lexus и Suzuki Vitara. Одного уже оштрафовали на тысячу рублей, в отношении другого возбудили административное производство.