Владельцев двух внедорожников накажут за парковку на улице Почтовой

Фотографии с припаркованными на пешеходной улице машинами появились в соцсетях 12 января. Полицейские нашли владельцев Lexus и Suzuki Vitara.

Владельцев двух внедорожников накажут за парковку на улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД в четверг, 14 января.

Фотографии с припаркованными на пешеходной улице машинами появились в соцсетях 12 января. Полицейские нашли владельцев Lexus и Suzuki Vitara. Одного уже оштрафовали на тысячу рублей, в отношении другого возбудили административное производство.