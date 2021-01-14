В Шиловском районе двое пострадали из-за разорвавшегося колеса «десятки»

В среду, 13 января, примерно в 15:20 на 141 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» «ВАЗ-2110» съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у машины разорвалось заднее колесо.