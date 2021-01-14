В Сасовском районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Николай Уваров родился в селе Новое Березово. В 1943 году ушел на фронт, демобилизовался в 1948.

В среду, 13 января, в поселке Сотницыно умер Николай Уваров — последний участник Великой Отечественной войны, живший в Сасовском районе. Ему было 94 года, пишет издательство « Пресса ».

В районе остались два ветерана, которые приравнены к ветеранам войны за ликвидацию бандподполий в Прибалтике и Западной Украине в послевоенные годы.

Также участники войны остались в Сасове, город не входит в состав района.

Николай Уваров родился в селе Новое Березово. В 1943 году ушел на фронт, демобилизовался в 1948. Младший сержант Уваров был артиллеристом, после войны работал на Сотницынском сахарном заводе.