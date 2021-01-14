В Сараях старший брат чуть не зарезал младшего за непослушание

Спасти родственника удалось сестре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Сараях старший брат чуть не зарезал младшего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во время застолья, 60-летний и 46-летний мужчины выпивали. Старший стал упрекать младшего в аморальном образе жизни и порекомендовал ему устроиться на работу. В ответ тот заявил, что его все устраивает, а нравоучения ему не нужны. Тогда местный житель схватил нож и пригрозил брату убийством, если тот не будет слушаться. В этот момент в комнату зашла сестра мужчин, она вызвала полицию.

В отношении сараевца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.