В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск

Мужчин передали инициаторам розыска. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские нашли в Рязани 23-летнего горожанина, на которого завели дело за грабеж (часть 1 статьи 161 УК).

В Шилове поймали 40-летнего местного жителя, скрывавшегося от суда. В отношении него возбудили дело по статье 158 УК («Кража»).

Мужчин передали инициаторам розыска.