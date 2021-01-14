В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти во всех регионах ЦФО, кроме Брянской, Курской, Орловской и Липецкой областей. В Тверской области ввели «оранжевый» уровень из-за метели и аномальных морозов.