В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти во всех регионах ЦФО, кроме Брянской, Курской, Орловской и Липецкой областей. В Тверской области ввели «оранжевый» уровень из-за метели и аномальных морозов.
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. По данным Гидрометцентра, погода потенциально опасна из-за гололедно-изморозевых отложений.
Предупреждение действует до 22:00 15 января.
Стоит отметить, что «желтый» уровень погодной опасности объявили почти во всех регионах ЦФО, кроме Брянской, Курской, Орловской и Липецкой областей. В Тверской области ввели «оранжевый» уровень из-за метели и аномальных морозов.