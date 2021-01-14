\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
-4°
Птн, 15
-17°
Сбт, 16
-13°
ЦБ USD 73.8 0.27 15/01
ЦБ EUR 89.65 -0.13 15/01
Нал. USD 73.22 / 74.19 19:03
Нал. EUR 89.01 / 89.5 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
7 713
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
21 681
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
44 083
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
28 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани предложили изменить конечную остановку троллейбуса №12
Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта. Инициативу поддержали, вопрос будет проработан и рассмотрен повторно.

В Рязани предложили изменить маршрут троллейбуса №12. Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта.

Конечную остановку предложили перенести на «памятник Полетаеву». Такая схема действовала до февраля 2019 года. Кроме того, на совете озвучили вариант переноса разворотного круга троллейбуса к роддому №2.

Инициативу поддержали, вопрос будет проработан и рассмотрен повторно.