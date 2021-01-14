В Рязани предложили изменить конечную остановку троллейбуса №12

Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта. Инициативу поддержали, вопрос будет проработан и рассмотрен повторно.

В Рязани предложили изменить маршрут троллейбуса №12. Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта.

Конечную остановку предложили перенести на «памятник Полетаеву». Такая схема действовала до февраля 2019 года. Кроме того, на совете озвучили вариант переноса разворотного круга троллейбуса к роддому №2.

Инициативу поддержали, вопрос будет проработан и рассмотрен повторно.