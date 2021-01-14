В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил ТАСС. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Instagram произошел сбой. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил ТАСС .

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Чаще всего неполадки в приложении происходят в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде. Обычно пользователи жалуются на сбои в работе сайта соцсети.

У многих возникают проблемы с новостной лентой. Некоторые испытывают трудности при просмотре историй.