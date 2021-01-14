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В отчеты ЦРУ об НЛО попал «загадочный взрыв» в Сасове
Центральное разведуправление США обнародовало документы об НЛО, в них, в том числе, описывается «загадочный взрыв» в Сасове Рязанской области. В отчете говорится, что в одну из ночей апреля 1991 года местные жители проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда.

Центральное разведуправление США обнародовало документы об НЛО, в них, в том числе, описывается «загадочный взрыв» в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает «Российская газета».

В отчете говорится, что в одну из ночей апреля 1991 года местные жители проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда.

Кроме того, из-за перепадов давления вылетали канализационные люки, а под землей рвались трубы магистрального водопровода.

В отчете упоминается о кратере диаметром в 28 метров и четырехметровой глубиной, а также слова очевидцев о «движущемся огненном шаре».

Причина случившегося до сих пор неизвестна.