В отчеты ЦРУ об НЛО попал «загадочный взрыв» в Сасове
Центральное разведуправление США обнародовало документы об НЛО, в них, в том числе, описывается «загадочный взрыв» в Сасове Рязанской области. В отчете говорится, что в одну из ночей апреля 1991 года местные жители проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда.
Центральное разведуправление США обнародовало документы об НЛО, в них, в том числе, описывается «загадочный взрыв» в Сасове Рязанской области. Об этом
В отчете говорится, что в одну из ночей апреля 1991 года местные жители проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда.
Кроме того, из-за перепадов давления вылетали канализационные люки, а под землей рвались трубы магистрального водопровода.
В отчете
Причина случившегося до сих пор неизвестна.