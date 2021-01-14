На незаконном этаже жилого дома на улице Сенной начали ломать стены

Накануне рабочие начали сносить надстройку под контролем полицейских и вооруженных судебных приставов. Председатель ТСЖ Андрей Харченко утверждает, что работам оказывают «жесткое противодействие».

На незаконном этаже жилого дома на улице Сенной начали ломать стены и пол. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ГТРК «Ока».

Журналисты отмечают, что с улицы вид дома пока не изменился.

Накануне рабочие начали сносить надстройку под контролем полицейских и вооруженных судебных приставов. Председатель ТСЖ Андрей Харченко утверждает, что работам оказывают «жесткое противодействие».

Напомним, пять лет назад этаж незаконно построил жилец дома. Суд обязал собственника снести надстройку площадью 400 квадратных метров еще в 2018 году.