В Москве отменили «дистанционку» для школьников
Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.
В Москве отменили «дистанционку» для школьников. Ученики вернутся в классы с 18 января,
Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.
Школьникам разблокируют транспортные карты.
Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период столичные вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на «дистанционке», либо на каникулах.
По словам мэра, через неделю ситуация с коронавирусом в столице будет более понятной, тогда примут решение на более длительный срок.