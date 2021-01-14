\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
-3°
Птн, 15
-18°
Сбт, 16
-16°
ЦБ USD 73.8 0.27 15/01
ЦБ EUR 89.65 -0.13 15/01
Нал. USD 73.23 / 74.19 12:33
Нал. EUR 89.11 / 89.6 12:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
7 063
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
21 026
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
43 422
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
28 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве отменили «дистанционку» для школьников
Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.

В Москве отменили «дистанционку» для школьников. Ученики вернутся в классы с 18 января, сообщил сайт мэра Сергея Собянина.

Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.

Школьникам разблокируют транспортные карты.

Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период столичные вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на «дистанционке», либо на каникулах.

По словам мэра, через неделю ситуация с коронавирусом в столице будет более понятной, тогда примут решение на более длительный срок.