В Москве отменили «дистанционку» для школьников

Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.

В Москве отменили «дистанционку» для школьников. Ученики вернутся в классы с 18 января, сообщил сайт мэра Сергея Собянина.

Градоначальник призвал максимально строго соблюдать меры безопасности. Если один из учеников заболеет, то на «дистанционку» переведут весь класс.

Школьникам разблокируют транспортные карты.

Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период столичные вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на «дистанционке», либо на каникулах.

По словам мэра, через неделю ситуация с коронавирусом в столице будет более понятной, тогда примут решение на более длительный срок.