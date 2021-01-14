В декабре в Рязанской области родились Лукерья, Платон и Елисей
Чаще всего мальчиков называли Александром, Артемом, Михаилом, Матвеем, Ильей, Дмитрием, Кириллом, Тимофеем и Максимом. Девочек — Софией, Марией, Анной, Анастасией, Варварой, Ксенией, Елизаветой, Викторией, Полиной.
В декабре в Рязанской области родились Лукерья, Платон и Елисей. Об этом сообщило Главное управление ЗАГС.
Чаще всего мальчиков называли Александром, Артемом, Михаилом, Матвеем, Ильей, Дмитрием, Кириллом, Тимофеем и Максимом. Девочек — Софией, Марией, Анной, Анастасией, Варварой, Ксенией, Елизаветой, Викторией, Полиной.
Среди редких имен мальчиков — Леонтий, Леонид, Яков, Василий, Валерий, Елисей, Святослав, Петр, Платон.
Девочкам давали имена Лукерья, Виолетта, Агата, Доминика, Виталина, Эвелина, Стефанида, Богдана, Аксения.