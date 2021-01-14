Умер Борис Гречевский

Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

В конце декабря Грачевский попал в больницу с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Борис Гречевский снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», несколько документальны работ.