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Ученые открыли две новые мутации COVID-19
По данным исследователей, первая мутация, хоть и похожа на «британскую», но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Ученые из университета Огайо в США открыли два новых штамма COVID-19. Один из них имеет сходства с «британским», второй делает вирус более заразным, передает РИА Новости.

По данным исследователей, первая мутация, хоть и похожа на «британскую», но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Первый из штаммов нашли у пациента в Огайо, пока неизвестно, насколько он распространился. Второй стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021 года.

Ученые отмечают, что сейчас нет причин полагать, что мутации сделают вакцины менее эффективными.

Напомним, в середине декабря в Великобритании обнаружили более заразный штамм коронавируса. По предварительным оценкам, он распространяется на 70% быстрее. При этом, сейчас нет данных, что этот штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.