Ученые нашли предвестник будущих инфаркта и инсульта

Ученые обнаружили предвестник инфаркта и инсульта. Также это опасно для людей с хроническим заболеванием почек.

Ученые обнаружили предвестник инфаркта и инсульта. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил Life.ru со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

В ходе 52 исследований ученые выяснили, что если у пациентов кальций скапливается в брюшной аорте, то риск развития инфаркта миокарда или инсульта возрастает в два-четыре раза. Также это опасно для людей с хроническим заболеванием почек.

По мнению специалистов, когда кальций накапливается в сосудах, он блокирует кровоснабжение и вызывает разрыв бляшек. Спровоцировать это может неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.