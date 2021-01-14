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Ученые нашли предвестник будущих инфаркта и инсульта
Ученые обнаружили предвестник инфаркта и инсульта. Также это опасно для людей с хроническим заболеванием почек.

Ученые обнаружили предвестник инфаркта и инсульта. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил Life.ru со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

В ходе 52 исследований ученые выяснили, что если у пациентов кальций скапливается в брюшной аорте, то риск развития инфаркта миокарда или инсульта возрастает в два-четыре раза. Также это опасно для людей с хроническим заболеванием почек.

По мнению специалистов, когда кальций накапливается в сосудах, он блокирует кровоснабжение и вызывает разрыв бляшек. Спровоцировать это может неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.