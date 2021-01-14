Убившему педофила уфимцу вынесли приговор

Мужчина спас двух подростков, которых закрыл в своей квартире педофил. Последний скончался от травм, полученных в драке.

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Уфы Владимиру Санкину, который убил педофила. Об этом сообщил сайт местного СУ СКР.

Известно, что 30 января 2020 года Санкин шел домой и увидел знакомого 14-летнего мальчика, который обратился к нему за помощью. По словам подростка, он гулял с другом, они замерзли и зашли погреться в подъезд. Там юношей встретил 54-летний местный житель Владимир Зайцев, который уговорил их зайти в гости выпить чаю. В квартире мужчина разделся и предложил подросткам полторы тысячи рублей за то, чтобы они сделали тоже самое. Затем Зайцев стал угрожать мальчикам топором.

Одному из подростков удалось вырваться и выбежать на улицу, где он и встретил Санкина. Тот побежал в квартиру Зайцева и освободил заложника. Между мужчинами завязалась драка, обвиняемый бил потерпевшего по голове и телу. По данным следствия, Санкин «длительное время удерживая Зайцева на улице в лежачем положении при отрицательной температуре воздуха и снегопаде без верхней одежды и обуви, а также похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги».

От полученных травм потерпевший скончался в скорой помощи, Санкина задержали. Суд квалифицировал его действия по части 4 статьи 111 УК.

Выяснилось, что Владимир Зайцев за несколько месяцев до случившегося освободился из колонии, где отбыл 11 лет за педофилию.

Владимир Санкин не признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных. Присяжные признали его виновным в убийстве. Санкина приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении педофила прекратили в связи с его смертью.