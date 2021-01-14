Twitter заблокировал аккаунт «Спутника V»

Подписчиков Российского фонда прямых инвестиций попросили обратиться в Twitter, чтобы компании вернули доступ к аккаунту. В РФПИ разбираются в причинах произошедшего.

В четверг, 14 января, Twitter ограничил доступ к учетной записи вакцины от коронавируса «Спутника V». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) разбираются в причинах, сообщает РИА Новости.

В РФПИ пояснили, что через соцсеть «открыто делились всей информацией».

«Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины „Спутник V“ и договорились о проведении совместных клинических исследований», — добавили в фонде.

Подписчиков РФПИ попросили обратиться в Twitter, чтобы компании вернули доступ к аккаунту.