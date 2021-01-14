Стало известно, как благоустроят двор за «Аркадой»

Региональное правительство представило концепцию благоустройства двора за ТЦ «Аркада». Ее разработали в отделе формирования комфортной среды региона.

Региональное правительство представило концепцию благоустройства двора за ТЦ «Аркада». Ее разработали в отделе формирования комфортной среды региона.

В границах улиц Радищева, Есенина и Введенской планируют создать 136 парковочных мест, упорядочить пешеходные дорожки, благоустроить дворы внутри квартала, установить детские площадки и тренажеры, а также оборудовать места для отдыха.

Отмечается, что концепцию разработали с учетом пожеланий местных жителей.