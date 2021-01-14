Стало известно еще о пятерых рязанцах, умерших от коронавируса

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах COVID-19 среди жителей региона. В четверг, 14 января, в список умерших включили еще пятерых человек.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах COVID-19 среди жителей региона. В четверг, 14 января, в список умерших включили еще пятерых человек.

Это три женщины в возрасте 71, 73 и 80 лет, а также двое мужчин в возрасте 48 лет и 71 года. Все они скончались в декабре.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 198 рязанцев с коронавирусом.