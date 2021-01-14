Собянин заявил о продлении ограничений в Москве
По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, это позволит принять решение на более длительный срок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Ограничения, которые действуют в Москве до 15 января, продлили на неделю — до 21 января. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем
По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, это позволит принять решение на более длительный срок, пояснил Собянин. По его словам, в госпиталях столицы свободно порядка 7,6 тысячи коек — на 2 тысячи больше, чем в конце декабря.
Мэр подчеркнул, что ощутимого снижения уровня госпитализаций пока не произошло, однако в праздники в столице удалось замедлить распространение коронавируса.
Он призвал москвичей соблюдать дистанцию и носить маски.