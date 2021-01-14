Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%

11 января Правительство России снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%. Только за первые сутки действия обновленных условий программы Сбербанк заключил 6 договоров на сумму более 100 млн рублей с клиентами малого бизнеса.

11 января Правительство России снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%. Только за первые сутки действия обновленных условий программы Сбербанк заключил 6 договоров на сумму более 100 млн рублей с клиентами малого бизнеса.

«Мы позитивно оцениваем инициативу правительства по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. Новые условия сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов. Все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях — под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже 6 договоров на сумму более 100 млн рублей», — рассказал Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка.

Напомним, весной 2020 года в программу льготного кредитования субъектов МСП уже вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заемщикам.

Всего в 2020 году в рамках программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса выдано более 900 млрд рублей кредитов.

В 2021 году по льготной ставке банками планируется выдать кредитов на 700 млрд рублей.