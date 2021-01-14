Samsung представил смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra по цене от 74 990 рублей

С 14 января компания открыла предзаказ в интернет-магазине, официальных магазинах бренда и партнеров. В продажу устройства поступят 5 февраля.

В четверг, 14 января, бренд Samsung представил смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra по цене от 74 990 рублей. Презентация Galaxy Unpacked 2021 доступна на YouTube .

В России гаджеты обойдутся покупателям в:

Galaxy S21 — 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128 ГБ;

Galaxy S21+ — 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ;

Galaxy S21 Ultra — 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ;

С 14 января компания открыла предзаказ в интернет-магазине, официальных магазинах бренда и партнеров. В продажу устройства поступят 5 февраля.

При предзаказе Galaxy S21 или S21+ компания обещает в подарок черные Galaxy Buds Live и черный Smart Tag. При предзаказе Galaxy S21 Ultra — Galaxy Buds Pro и Smart Tag.